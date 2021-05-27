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Справа "Держінвестпроекту": НАБУ повідомило про нову підозру 

Четвер, 27 травня 2021, 15:16
 

26 травня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру брату ексголови "Держінвестпроекту" Владислава Каськіва у створенні злочинної організації та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. 

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що це – другий близький родич ексголови "Держінвестпроекту", задіяний в корупційній схемі з заволодіння 259,2 млн грн позик, виділеними на реалізацію національних проєктів.

Слідство встановило, що у 2012-2014 рр. "Державна інвестиційна компанія" зі сфери управління "Держінвестпроекту", надала 259,2 млн грн позик двом приватним компаніям нібито для реалізації національних проектів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022". 

Згодом слідство встановило, що вони мали ознаки фіктивності та були підконтрольні керівництву "Держінвестпроекту".

Отримані кошти ці структури перераховували іншим компаніям-нерезидентам. У кінці ланцюга кошти опинилися на рахунках закордонних компаній на Кіпрі, бенефіціарним власником яких виявився рідний брат колишнього голови "Держінвестпроекту".

Згодом, ці кіпрські компанії придбали частки у статутних капіталах українських ТОВ, які впродовж 2013-2015 рр. скупили в громадян України понад 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській областях загальною площею близько 1000 Га.

У липні 2020 року на зазначені земельні ділянки за клопотанням НАБУ та САП Вищий антикорсуд наклав арешт. 

Наразі, кажуть у Бюро, триває комунікація з компетентними органами Панами щодо притягнення до кримінальної відповідальності ексголови "Держінвестпроекту", якого Генпрокуратура екстрадувала з Панами у 2017 році на таких умовах, за яких йому неможливо повідомити про підозру попри зібрану доказову базу.

Нагадуємо:

Національне антикорупційне бюро скерувало до суду справу з розкрадання 259,2 мільйона гривень "Держінвестпроекту".

У березні 2018 року детективи НАБУ встановили сьомого ймовірного учасника корупційної схеми з розкрадання коштів "Держінвестпроекту", ним виявився директор ТОВ "Боржава резорт".

Економічна правда

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Держінвестпроект НАБУ

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