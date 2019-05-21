Справу про розкрадання в "Держінвестпроекті" передали до суду

Національне антикорупційне бюро скерувало до суду справу з розкрадання 259,2 мільйона гривень "Держінвестпроекту".

Про це повідомляє прес-служба бюро.

У НАБУ нагадали, що у 2012 році з держбюджету виділили понад 500 мільйонів гривень для реалізації низки нацпроектів, із яких 259,2 мільйона гривень – на проекти "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022". Ці ініціативи так і не реалізували, а кошти – розікрали.

Детективи з'ясували, що ці гроші перевели під виглядом позики на рахунки компаній, підконтрольних екс-керівникам Держінвестпроекту.

Наразі на лаві підсудних перебуває 9 осіб, переважно екс-посадовці "Держінвестпроекту" та ДП "Державна інвестиційна компанія", а також двоюрідний брат екс-очільника "Держінвестпроекту" Владислава Каськіва.

Рідний брат Каськіва перебуває у розшуку.

Відзначається, що Каськіва притягнути його до кримінальної відповідальності за розкрадання коштів можливо лише за згоди Республіки Панама, "яка наразі не поспішає її надавати".

Нагадаємо:

"Держінвестпроект" у 2012-2014 роках очолював Владислав Каськів.

У 2012 році Каськів підписав угоду на 1 мільярд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні.

Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт.

З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він є лижним інструктором.

Каськів залишив територію України, однак у листопаді 2017 року його екстрадували з Панами, а Печерський райсуд за клопотанням ГПУ обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

Каськіва звільнили у залі суду, впродовж 5 днів він мав сплатити заставу 160 тисяч.

Вказану суму вніс юрист Віктор Єрмолаєв.

Також повідомлялося, що Каськів відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 мільйонів гривень збитку. Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

ГПУ оскаржувала рішення Печерського райсуду щодо Каськіва.

У грудні 2017 року детективи НАБУ затримали чотирьох осіб у справі про розкрадання коштів Держінвестпроекту.

У березні 2018 року детективи НАБУ встановили сьомого ймовірного учасника корупційної схеми з розкрадання коштів Держінвестпроекту, ним виявився директор ТОВ "Боржава резорт".

25 червня Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід двоюрідному брату екс-голови "Держінвестпроекту" Владислава Каськіва, підозрюваному у причетності до розкрадання 259,2 мільйона гривень.

Українська правда