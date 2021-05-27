Дело "Госинвестпроекта": НАБУ сообщило о новом подозрении

26 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении брату экс-главы "Госинвестпроекта" Владислава Каськива в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что это - второй близкий родственник экс-главы "Держинвестпроекту", задействованный в коррупционной схеме по завладению 259,2 млн грн займов, выделенными на реализацию национальных проектов.

Следствие установило, что в 2012-2014 гг. "Государственная инвестиционная компания" из сферы управления "Госинвестпроекта" предоставила 259,2 млн грн займов двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022".

Позже следствие установило, что они имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству "Госинвестпроекта".

Полученные средства эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам. В конце цепи средства оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых оказался родной брат бывшего главы "Держинвестпроекту".

Впоследствии, эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских ООО, в течение 2013-2015 гг. скупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 га.

В июле 2020 году на указанные земельные участки по ходатайству НАБУ и САП Высший антикорсуд наложил арест.

Сейчас, говорят в Бюро, продолжается коммуникация с компетентными органами Панамы по привлечению к уголовной ответственности ексголовы "Держинвестпроекту", которого Генпрокуратура экстрадировала из Панамы в 2017 году на таких условиях, при которых ему невозможно сообщить о подозрении несмотря на собранную доказательную базу.

Напоминаем:

Национальное антикоррупционное бюро направило в суд дело по хищению 259,2 миллиона гривен "Госинвестпроекта".

В марте 2018 детективы НАБУ установили седьмого предполагаемого участника коррупционной схемы по хищению средств "Госинвестпроекта", им оказался директор ООО "Боржава резорт".

Экономическая правда





