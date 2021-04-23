Всі розділи
Укр / Рус

SpaceX запустила до МКС корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами

П'ятниця, 23 квітня 2021, 16:55
 
NASA

SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (місія Crew-2) з 4 астронавтами на борту.

Про це повідомляє SpaceX у Twitter.

Зазначається, що корабель Crex Dragon запустили за допомогою ракети-носія Falcon 9 - запуск провели зі стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида) о 12:49 за Києвом.

 
NASA

При цьому, той самий Crew Dragon у 2020 році здійснив історичний перший старт з астронавтами Дагом Херлі і Бобом Бенкеном на борту.

Crew Dragon має стикуватися з МКС завтра, 24 квітня, близько півдня.

На борту корабля - представники 3 світових космічних агентств: пілот Шейн Кімбро і командир корабля Меган Макартур (NASA), астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке та астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.

Планується, що астронавти проведуть на МКС шість місяців, вони проводитимуть наукові експерименти.

Зокрема, планують випробувати препарати на так званих тканинних чіпах, які схожі на мініатюрні органи.

Нагадаємо:

30 травня 2020 року компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів (49-річний Роберт Льюїс Бенкен і 53-річний командир Даглас Джеральд Херлі) на кораблі Crew Dragon.

Старт ракети особливий тим, що вперше політ відбувся на космічному кораблі приватної компанії.

Читайте також: Вперше в історії приватна компанія відправила людей в космос: що це означає і що буде далі

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

SpaceX космос

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Стало відомо, скільки заплатить Держкосмос американській SpaceX за запуск українського супутника 19 квітня 2021, 10:10
SpaceX залучила додаткові 314 мільйонів доларів інвестицій 16 квітня 2021, 14:45
Вперше в історії корабель Crew Dragon повторно перестикувався з МКС 5 квітня 2021, 17:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!