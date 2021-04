SpaceX запустила до МКС корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами

Планується, що астронавти проведуть на МКС шість місяців, вони проводитимуть наукові експерименти.

Falcon 9’s first stage booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship – SpaceX's 80th landing of an orbital class rocket booster

Зокрема, планують випробувати препарати на так званих тканинних чіпах, які схожі на мініатюрні органи.

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station! Autonomous docking tomorrow at ~5:10 a.m. EDT pic.twitter.com/rg1QjZEl9u