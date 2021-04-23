SpaceX запустила до МКС корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами

NASA

SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (місія Crew-2) з 4 астронавтами на борту.

Про це повідомляє SpaceX у Twitter.

Зазначається, що корабель Crex Dragon запустили за допомогою ракети-носія Falcon 9 - запуск провели зі стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида) о 12:49 за Києвом.

NASA

При цьому, той самий Crew Dragon у 2020 році здійснив історичний перший старт з астронавтами Дагом Херлі і Бобом Бенкеном на борту.

Crew Dragon має стикуватися з МКС завтра, 24 квітня, близько півдня.

На борту корабля - представники 3 світових космічних агентств: пілот Шейн Кімбро і командир корабля Меган Макартур (NASA), астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке та астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.