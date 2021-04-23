SpaceX запустила до МКС корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами
SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (місія Crew-2) з 4 астронавтами на борту.
Про це повідомляє SpaceX у Twitter.
Зазначається, що корабель Crex Dragon запустили за допомогою ракети-носія Falcon 9 - запуск провели зі стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида) о 12:49 за Києвом.
При цьому, той самий Crew Dragon у 2020 році здійснив історичний перший старт з астронавтами Дагом Херлі і Бобом Бенкеном на борту.
Crew Dragon має стикуватися з МКС завтра, 24 квітня, близько півдня.
На борту корабля - представники 3 світових космічних агентств: пілот Шейн Кімбро і командир корабля Меган Макартур (NASA), астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке та астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.
Liftoff of Falcon 9 and Dragon! pic.twitter.com/g6Oi8qwU2Y— SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021
Планується, що астронавти проведуть на МКС шість місяців, вони проводитимуть наукові експерименти.
Falcon 9’s first stage booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship – SpaceX's 80th landing of an orbital class rocket booster— SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021
Зокрема, планують випробувати препарати на так званих тканинних чіпах, які схожі на мініатюрні органи.
Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station! Autonomous docking tomorrow at ~5:10 a.m. EDT pic.twitter.com/rg1QjZEl9u— SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021
Crew-2 astronauts aboard Dragon check in from orbit. Watch live → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/BqrbPZCCw5— SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021
Нагадаємо:
30 травня 2020 року компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів (49-річний Роберт Льюїс Бенкен і 53-річний командир Даглас Джеральд Херлі) на кораблі Crew Dragon.
Старт ракети особливий тим, що вперше політ відбувся на космічному кораблі приватної компанії.
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Економічна правда
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