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SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами

Пятница, 23 апреля 2021, 16:55
 
Фото: NASA

SpaceX Илона Маска провела успешный запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции (миссия Crew-2) с 4 астронавтами на борту.

Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

Отмечается, что корабль Crex Dragon запустили с помощью ракеты-носителя Falcon 9 - запуск провели со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 12:49 по Киеву.

 
Фото: NASA

При этом, тот же Crew Dragon в 2020 году совершил исторический первый старт с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкенjv на борту.

Crew Dragon должен стыковаться с МКС завтра, 24 апреля, около полудня.

На борту корабля - представители 3 мировых космических агентств: пилот Шейн Кимбро и командир корабля Меган Макартур (NASA), астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосиде.

Планируется, что астронавты проведут на МКС шесть месяцев, они будут проводить научные эксперименты.

В частности, планируют испытать препараты на так называемых тканевых чипах, которые похожи на миниатюрные органы.

Напомним:

30 мая 2020 года компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправила в космос двух американских астронавтов (49-летний Роберт Льюис Бенкен и 53-летний командир Дуглас Джеральд Херли) на корабле Crew Dragon.

Старт ракеты отличается тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании.

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Экономическая правда

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SpaceX космос

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