SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами

SpaceX Илона Маска провела успешный запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции (миссия Crew-2) с 4 астронавтами на борту.

Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

Отмечается, что корабль Crex Dragon запустили с помощью ракеты-носителя Falcon 9 - запуск провели со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 12:49 по Киеву.

При этом, тот же Crew Dragon в 2020 году совершил исторический первый старт с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкенjv на борту.

Crew Dragon должен стыковаться с МКС завтра, 24 апреля, около полудня.

На борту корабля - представители 3 мировых космических агентств: пилот Шейн Кимбро и командир корабля Меган Макартур (NASA), астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосиде.

Falcon 9’s first stage booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship – SpaceX's 80th landing of an orbital class rocket booster

Планируется, что астронавты проведут на МКС шесть месяцев, они будут проводить научные эксперименты.

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station! Autonomous docking tomorrow at ~5:10 a.m. EDT pic.twitter.com/rg1QjZEl9u