Микитась програв апеляцію і залишиться під арештом

Київський апеляційний суд залишив чинним арешт колишнього нардепа, екс-глави "Укрбуду" Максима Микитася за підозрою в організації викрадення адвоката.

Джерело: трансляція засідання суду

Деталі: Головуюча суддя Тетяна Росік відхилила клопотання захисту і залишила в силі рішення суду першої інстанції.

Що передувало: 31 грудня 2020 року Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у замовному викраденні людини забудовнику Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою до 27 лютого без альтернативи застави.

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Передісторія:

29 грудня Національна поліція повідомила, що Микитась замовив викрадення людини у Києві 8 грудня. Йому оголосили нову підозру. Захист називає справу сфабрикованою.

З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася.

Микитась отримав підозру від НАБУ у жовтні 2019 року. 20 січня 2020 року його зняли з рейсу при спробі вильоту з України.

Антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників нинішній заступник керівника Офісу президента Олег Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ.