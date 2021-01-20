Микитась проиграл апелляцию и останется под арестом

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест бывшего нардепа, экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася по подозрению в организации похищения адвоката.

Источник: трансляция заседания суда

Детали: Председательствующая судья Татьяна Росик отклонила ходатайство защиты и оставила в силе решение суда первой инстанции.

Что предшествовало: 31 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека застройщику Максиму Микитасю в виде содержания под стражей до 27 февраля без альтернативы залога.

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Предыстория:

29 декабря Национальная полиция сообщила, что Микитась заказал похищение человека в Киеве 8 декабря. Ему объявили новое подозрение. Защита называет дело сфабрикованным.

С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.

Микитась получил подозрение от НАБУ в октябре 2019 года. 20 января 2020 года его сняли с рейса при попытке вылета из Украины.

Антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков нынешний заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.

Украинская правда