Микитась розповів, як Татаров допомагав "вирішувати" проблеми "Укрбуду" в МВС
Заступник голови Офісу президента Олег Татаров у часи роботи в Міністерстві внутрішніх справ допоміг повернути вилучені під час обшуків кошти компанії "Укрбуд Девелопмент".
Про це розповів колишній власник "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась в інтерв'ю Українській правді.
"Так, тоді допомогло. На певних умовах питання повернення вилучених коштів "Укрбуду" було вирішено", - заявив Микитась.
За його словами, до 2014 року Татаров був "впливовим серед слідчих МВС через його наближеність до керівництва МВС".
"[Зв'язок із керівництвом МВС простежувався] через кума, колегу та земляка Максима Цуцкірідзе, який залишився на керівних посадах в ГСУ НПУ, а рік тому став керівником Головного слідчого управління Національної поліції, якому підпорядковані усі слідчі країни", – повідомив Микитась.
На його думку, саме через Цуцкірідзе Татаров "вирішував найскладніші питання", оскільки в системі це була його найближча людина.
Детальніше читайте за посиланням: "Я сиджу – а він у владі". Микитась про покази на заступника голови ОП Татарова і помсту за це
Економічна правда
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