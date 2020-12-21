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Україна не закриватиме авіасполучення з Британією слідом за низкою інших країн

Понеділок, 21 грудня 2020, 20:45
 

Кабінет Міністрів України вирішив не закривати авіасполучення з Великою Британією.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас із британцями візовий режим, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Наразі рейси виконуються переважно для повернення українців із навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули", - зазначив він.

За словами Криклія, уряд України вестиме моніторинг ситуації з COVID-19 у Великій Британії і в разі потреби змінить це рішення.

Як повідомлялося,  посольство України у Великій Британії рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок до  Лондона та південно-східної Англії через виявлений там мутований штам коронавірусу.

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний.

Окрім Британії, виявлення такого штаму підтвердили у Нідерландах, Данії та Італії.

Низка країн Європи оголосили про тимчасову заборону рейсів з Британії.

Європейська правда

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Україна авіа Британія

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