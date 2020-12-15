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"Слуги" знайшли ще двох кандидатів у міністри: один – для МінАПК

Вівторок, 15 грудня 2020, 17:55
 

На засіданні фракції "Слуга народу" нардепи вирішуватимуть питання щодо створення Міністерства аграрної політики та продовольства, а також призначення йому та Міністерству екології очільників.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у "Слузі народу"

Деталі: На очільника МінАПК очікується призначення чинного голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка.

Главою Мінекології може стати Роман Опімах, голова Державної служби геології та надр.

Нагадаємо: На засіданні фракції "Слуга народу" 15 грудня очікують президента Володимира Зеленського.

Планують розглядати кадрові питання. Зокрема, буде зустріч ще з трьома кандидатами на посади міністрів у справах ветеранів, освіти і енергетики.

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АПК Кабмін

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