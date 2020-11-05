Ляшко пропонує знову закрити ТРЦ і скасувати концерти

Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме посилити карантинні обмеження через поширення COVID-19: повністю заборонити масові заходи, закрити спорт-комплекси й басейни, у ТРЦ дозволити працювати виключно магазинам, закривати порушників карантину.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Україні Віктор Ляшко на брифінгу 5 листопада

Пряма мова: "Сьогодні МОЗ хоче запропонувати уряду додаткові карантинні обмеження на території України. Вони будуть стосуватися обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон у торгово-розважальних центрах. Ми хочемо, щоб у торгово-розважальних центрах працювали виключно магазини для того, щоб люди могли купити необхідні їм речі і щоб це не впливало на економіку нашої країни.

Також хочемо просити уряд заборонити проведення всіх масових культурних заходів.

Обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Заборонити діяльність суб’єктів господарювання, які не дотримуються протиепідемічних норм, що прописані в постанові Кабінету міністрів України. Це дозволить органам контролю застосовувати заходи адміністративного впливу і карати саме тих, хто порушує протиепідемічні норми, а ті, хто дотримуються – щоб могли працювати в умовах карантинних обмежень".

Деталі: Ляшко додав, що у постанову внесуть рекомендацію суб’єктам господарювання впровадити окремий час для обслуговування осіб старше 60 років, а саме з 10-ї до 12-ї години. За словами головного санлікаря, це не заборона людям похилого віку ходити в магазини чи аптеки в інший час, але МОЗ сподівається, що люди інших вікових груп не будуть в цей час відвідувати магазини й аптеки.

Ляшко зазначив, що люди віком "60+" найважче переносять коронавірусну хворобу і мають найбільше ускладнень, 71% усіх смертей від COVID-19 в Україні – серед людей похилого віку.

МОЗ також буде пропонувати, щоб у "червоній зоні" застосовували всі передбачені обмеження, без вибірковості, якщо на цій території понад 320 хворих на 100 000 населення і показник позитивних результатів 20% від усіх протестованих за останні 7 днів.

За словами Ляшка, зараз у цілому по Україні такий показник – 19%, але є регіони, де 42%.

При цьому, з огляду на європейську аналітику, МОЗ пропонує у "червоних зонах" працювати магазинам, але в термін із 7-ї до 8-ї вечора і щоб кількість відвідувачів була не більше ніж 1 на 20 кв м.

Також пропонується в "червоних зонах" дозволити працювати садочкам і школам з 1-го до 4-го класу, а з 5-го класу – відправляти на дистанційну освіту.

Читайте також: Який бізнес під час кризи сплачував менше податків, який – більше. Ексклюзивні дані Податкової