Ляшко предлагает снова закрыть ТРЦ и отменить концерты

Министерство здравоохранения будет предлагать усилить карантинные ограничения из-за распространения COVID-19: полностью запретить массовые мероприятия, закрыть спорт-комплексы и бассейны, в ТРЦ разрешить работать исключительно магазинам, закрывать нарушителей карантина.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 5 ноября

Прямая речь: "Сегодня МОЗ хочет предложить правительству дополнительные карантинные ограничения на территории Украины. Они будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах. Мы хотим, чтобы в торгово-развлекательных центрах работали исключительно магазины для того, чтобы люди могли купить необходимые им вещи и чтобы это не влияло на экономику нашей страны.

Также хотим просить правительство запретить проведение всех массовых культурных мероприятий.

Ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают санитарные нормы, которые прописаны в постановлении Кабинета министров Украины. Это позволит контролирующим органам применять меры административного воздействия и наказывать именно тех, кто нарушает противоэпидемические нормы, а те, кто придерживаются, – чтобы могли работать в условиях карантинных ограничений".

Детали: Ляшко добавил, что в постановление внесут рекомендацию субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания лиц старше 60 лет, а именно с 10-ти до 12 часов. По словам главного санитарного врача, это не запрет пожилым людям ходить в магазины или аптеки в другое время, но МОЗ надеется, что люди других возрастных групп не будут в это время посещать магазины и аптеки.

Ляшко отметил, что люди в возрасте "60+" сложнее всего переносят коронавирусную болезнь и имеют больше осложнений, 71% всех смертей от COVID-19 в Украине – среди пожилых людей.

Минздрав также будет предлагать, чтобы в "красной зоне" применяли все предусмотренные ограничения, без избирательности, если на этой территории более 320 больных 100 000 населения и показатель положительных результатов 20% всех протестированных за последние 7 дней.

По словам Ляшко, сейчас в целом по Украине такой показатель – 19%, но есть регионы, где 42%.

При этом учитывая европейскую аналитику Минздрав предлагает в "красных зонах" разрешить работать магазинам, но в срок с 7 до 8 вечера и чтобы количество посетителей было не более 1 на 20 кв м.

Также предлагается в "красных зонах" позволить работать садикам и школам с 1-го по 4-й классы, а с 5-го класса – отправлять на дистанционное образование.

Читайте также: Какой бизнес во время кризиса платил меньше налогов, какой – больше. Эксклюзивные данные Налоговой