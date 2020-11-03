Торгпред України про "євробляхерів": Пошук консенсусу передбачає взаємні права і обов'язки

Заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка заявив, що пошук консенсусу між урядом та власниками "євроблях" щодо розмитнення авто передбачає взаємні справедливі права і обов'язки, і протестувати проти них - зневага до суспільства і до себе.

Про це він написав у Facebook, коментуючи протест організації АвтоЄвроСила.

Зазначимо, що з ранку АвтоЄвроСила протестує біля Верховної Ради та Офісу президента, вимагаючи прийняти законопроєкт 3704 про доступне розмитнення.

"Під моїми вікнами клаксонить АвтоЄвроСила. Насправді це непотрібна демонстрація сили, бо і профільні міністерства, і Уряд і Офіс президента постійно ведуть діалог з АЄС.

То ж влада чує і дуже навіть чує. І вже кілька разів йшла на зустріч "євробляхерам", даючи можливість розмитнити авто за пільговими ставками. Крім того, усвідомлюючи що завищені загальні ставки податків при розмитненні є причиною для протестів, уряд разом із народними депутатами напрацювали алгоритм поступового зниження ставки розмитнення", - зазначив Качка.

"Пошук консенсусу передбачає взаємні права і обов'язки. Зокрема обов'язок власників "євроблях" розмитнити авто у відповідності до досягнутих домовленостей. Крім того власники "євроблях" мають нести таку ж відповідальність як і інші власники авто, як це пропонується відповідним проєктом постанови КМУ.

Це справедливі обов‘язки і протестувати проти них - це зневага до суспільства і до себе, адже є недотримання раніше досягнутого компромісу. Незважаючи на це, уряд і далі готовий вести діалог", - додав він.

Нагадаємо:

Кабмін погодив проєкт постанови, яка дозволяє притягувати до відповідальності власників авто на європейських номерах.

Відповідальність за порушення строків ввезення авто у митному режимі транзиту становить 500 неоподатковуваних мінімумів (8,5 тисячі), за повторне порушення - 17 тисяч з позбавленням прав на рік з оплатним вилученням авто чи без такого.

Економічна правда