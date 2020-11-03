Торгпред Украины о "евробляхерах": Поиск консенсуса предполагает взаимные права и обязанности

Заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что поиск консенсуса между правительством и владельцами "евроблях" о растаможивании авто предусматривает взаимные справедливые права и обязанности, и протестовать против них - пренебрежение к обществу и к себе.

Об этом он написал в Facebook, комментируя протест организации АвтоЕвроСила.

Отметим, что с утра АвтоЕвроСила протестует возле Верховной Рады и Офиса президента, требуя принять законопроект 3704 о доступной растаможке.

"Под моими окнами клаксонит АвтоЕвроСила. На самом деле это ненужная демонстрация силы, потому что и профильные министерства, и правительство, и Офис президента постоянно ведут диалог с АЕС.

Так что власть слышит и очень даже слышит. И уже несколько раз шла на встречу "евробляхерам", давая возможность растаможить авто по льготным ставкам. Кроме того, осознавая что завышенные общие ставки налогов при растаможивании являются причиной для протестов, правительство вместе с народными депутатами разработали алгоритм постепенного снижения ставки растаможки", - отметил Качка.

"Поиск консенсуса предполагает взаимные права и обязанности. В частности обязанность владельцев "евроблях" растаможить авто в соответствии с достигнутыми договоренностями. Кроме того владельцы "евроблях" должны нести такую ​​же ответственность как и другие владельцы авто, как это предлагается соответствующим проектом постановления КМУ.

Это справедливые обязанности и протестовать против них - это пренебрежение к обществу и к себе, ведь есть несоблюдение ранее достигнутого компромисса. Несмотря на это, правительство и дальше готово вести диалог , - добавил он.

Напомним:

Кабмин согласовал проект постановления, который позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.

Ответственность за нарушение сроков ввоза авто в таможенном режиме транзита составляет 500 необлагаемых минимумов (8,5 тысячи), за повторное нарушение - 17 тысяч с лишением прав на год с возмездным изъятием авто или без такового.

Экономическая правда