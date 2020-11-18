Маск потрапив до топ-3 найбагатших людей світу – Bloomberg

Мільярдер, глава компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск потрапив до топ-3 рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg.

Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.

Зазначається, що за останній день статки Маска зросли на 7,61 млрд доларів - до 110 млрд доларів. А з початку року вони збільшились на 82,2 млрд доларів.

При цьому, статки глави Tesla зросли на тлі подорожчання акцій компанії - це пов'язано з тим, що 21 грудня Tesla включать в індекс S&P 500, котрий об'єднує 500 найбільших американських компаній.

17 листопада акції Tesla виросли на 8,21% - до 441,61 доларів за акцію, а капіталізація компанії становить 418,6 млрд доларів.

Тким чином, Маск обігнав у рейтингу багатіїв засновника Facebook Марка Цукерберга, статки якого оцінюють в 104 млрд доларів.

Очолюють рейтинг засновник Amazon Джефф Безос (185 млрд доларів) та співзасновник Microsoft Білл Гейтс (129 млрд доларів).

Економічна правда