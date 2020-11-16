Ставки за депозитами в гривні продовжують знижуватися

Протягом останніх двох тижнів - з 2 по 15 листопада - процентні ставки впали для гривневих депозитів. Незначно зросла прибутковість банківських заощаджень в євро.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках, проведений Liga.net.

Безстрокові гривневі заощадження втратили в ставках 0,13 п.п. і пропонують 4,29% річних. Вклади терміном до місяця подешевшали на 0,06 п.п. до 6,12% річних.

Середня ставка за депозитами на період від півроку до року впала на 0,05 п.п. до 7,73% річних. Синхронно, на 0,04 п.п., впала прибутковість для періодів від місяця (6%) і від трьох місяців (7,29%). Вклади періодом понад рік знизили вартість на 0,02 п.п. до 7,78% річних.

Без змін залишилися вклади в доларах строком менше місяця (0,56%) і від місяця до трьох (0,88%). Безстрокові заощадження подешевшали на 0,01 п.п. і пропонують 0,4% річних.

Заощадження терміном понад рік скинули 0,04 п.п. і надають прибутковість в 1,6% річних. Виросла прибутковість одночасно для депозитів на періоди понад три місяці і понад півроку (на 0,01 п.п. до 0,85% і до 1,14% річних).

Ставки для євро не зазнали змін для термінів менше місяця (0,31%) і від місяця до трьох (0,57%). Безстрокові заощадження подешевшали на 0,02 п.п. і пропонують 0,16% річних.

Подорожчали на 0,01 п.п. вклади на термін від трьох місяців (0,84%), від 6 місяців (0,9%) і від 12 місяців (1,03%).