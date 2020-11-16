Ставки по депозитам в гривне продолжают снижаться

В течении последних двух недель – с 2 по 15 ноября – процентные ставки упали для гривневых депозитов. Незначительно выросла доходность банковских сбережений в евро.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках, проведенный Liga.net.

Бессрочные гривневые сбережения потеряли в ставках 0,13 п.п. и предлагают 4,29% годовых. Вклады сроком до месяца подешевели на 0,06 п.п. до 6,12% годовых.

Средняя ставка по депозитам на период от полугода до года упала на 0,05 п.п. до 7,73% годовых. Синхронно, на 0,04 п.п., упала доходность для периодов от месяца (6%) и от трех месяцев (7,29%). Вклады периодом свыше года снизили стоимость на 0,02 п.п. до 7,78% годовых.

Без изменений остались вклады в долларах сроком менее месяца (0,56%) и от месяца до трех (0,88%). Бессрочные сбережения подешевели на 0,01 п.п. и предлагают 0,4% годовых.

Сбережения сроком свыше года сбросили 0,04 п.п. и предоставляют доходность в 1,6% годовых. Выросла доходность одновременно для депозитов на периоды свыше трех месяцев и свыше полугода (на 0,01 п.п. до 0,85% и до 1,14% годовых).

Ставки для евро не претерпели изменений для сроков менее месяца (0,31%) и от месяца до трех (0,57%). Бессрочные сбережения подешевели на 0,02 п.п. и предлагают 0,16% годовых.

Подорожали на 0,01 п.п. вклады на сроки от трех месяцев (0,84%), от 6 месяцев (0,9%) и от 12 месяцев (1,03%).