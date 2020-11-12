Китай обмежуватиме ринковий вплив компаній-гігантів

У Китаї розробили низку обмежень для найбільших інтернет-компаній на ринку для забезпечення чесної конкуренції. До схожих кроків вже вдалися Євросоюз та США.

Про це пише BBC.

Запропоновані в Китаї обмеження можуть вплинути на таких гігантів як, зокрема, Xiaomi, Alibaba та Ant Group (Alipay). Після оприлюднення проєкту закону акції цих компаній різко впали.

Адміністрація з регулювання ринку Китая опублікувала 22 сторінки проєкту, на яких пропонується зупинити розповсюдження компаніями чутливої користувацької інформації. Також йдеться про заборону змов між компаніями та встановлення збиткових цін з метою виходу з ринку менших конкурентів.

Зокрема обмеження зупинять примус бізнесу до ексклюзивних угод з боку великих платформ - саме у цьому і звинувачують Alibaba.

Ще один пункт - заборона дискримінації клієнтів на основі їхніх даних та витратної поведінки.

Наразі проєкт очікує на коментарі з боку громадськості до кінця місяця.

Раніше Єврокомісія запідозрила компанію Amazon у порушенні європейського законодавства про конкуренцію на ринку онлайн-торгівлі та почала розслідування.

Економічна правда



