Китай будет ограничивать рыночное влияние компаний-гигантов

В Китае разработали ряд ограничений для крупнейших интернет-компаний на рынке для обеспечения честной конкуренции. К похожим шагов уже прибегли Евросоюз и США.

Об этом пишет BBC.

Предложенные в Китае ограничения могут повлиять на таких гигантов как, например, Xiaomi, Alibaba и Ant Group (Alipay). После обнародования проекту закона акции этих компаний резко упали.

Администрация по регулированию рынка Китая опубликовала 22 страницы проекту, на которых предлагается остановить распространение компаниями чувствительной пользовательской информации. Также говорится о запрете сговоров между компаниями и установление убыточных цен с целью выхода из рынка крупных конкурентов.

В частности ограничения остановят принуждение бизнеса к эксклюзивным сделок со стороны крупных платформ - именно в этом и обвиняют Alibaba.

Еще один пункт - запрет дискриминации клиентов на основе их данных и расходной поведения.

Сейчас проект ожидает комментарии со стороны общественности до конца месяца.

Ранее Еврокомиссия заподозрила компанию Amazon в нарушении европейского законодательства о конкуренции на рынке онлайн-торговли и начала расследование.

Экономическая правда