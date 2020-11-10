Єврокомісія запідозрила Amazon у порушенні правил конкуренції

Єврокомісія запідозрила компанію Amazon у порушенні європейського законодавства про конкуренцію на ринку онлайн-торгівлі та почала розслідування.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Підозра Єврокомісії ґрунтується на тому, що, що Amazon одночасно є і платформою, яку інший бізнес може використовувати для продажу своїх товарів напряму клієнтам, і водночас сам торгує через свою платформу, конкуруючи з іншими продавцями.

Компанія, надаючи свій майданчик продавцям, має доступ до їхніх даних про продажі, відвідуваність, доходи тощо.

"Попередні висновки Комісії засвідчили, що дуже значна кількість непублічних даних продавців є доступною для працівників, що займаються роздрібними продажами самого Amazon, і потрапляє в автоматизовані системи, де використовується для рішень щодо торгових пропозицій самого Amazon і стратегічних рішень, які створюють перевагу перед іншими користувачами платформи", - зазначається у повідомленні.

Єврокомісія дійшла висновку, що таке використання даних дозволяє компанії уникати природних ризиків конкуренції у цій сфері та зміцнювати позиції на найбільших своїх європейських ринках, зокрема у Франції та Німеччині.

"Якщо це підтвердиться, такі дії будуть визнані порушенням ст. 102 Угоди про функціонування ЄС (TFEU), яка забороняє зловживання домінуючою позицією на ринку", - додають у повідомленні ЄК.

Комісія також відкрила друге розслідування щодо порушення антимонопольного законодавства через ймовірні преференції Amazon для власних торгових пропозицій та тих продавців-користувачів платформи, які користуються службами логістики та доставки Amazon. Якщо ця підозра підтвердиться, це теж буде порушенням статті 102 Угоди.

"Ми маємо подбати про те, щоб платформи з подвійною роллю такої ваги як Amazon не викривлювали конкуренцію. Дані про діяльність продавців, які є третіми сторонами, не повинна використовуватися на користь Amazon, коли він виступає їхнім конкурентом. Умови конкуренції на платформі Amazon мають бути чесними. Правила не повинні штучно створювати переваги для власних пропозицій чи для пропозицій торговців, які використовують послуги логістики й доставки від Amazon", - зазначила єврокомісар Маргрете Вестагер.

Єврокомісія почала розслідування щодо використання компанією Amazon даних продавців, що користуються його платформою, у липні 2019 року.

Нагадаємо, наприкінці вересня єврокомісар заявила, що ЄК подасть апеляцію на рішення Суду ЄС про скасування 13 млрд євро штрафу для компанії Apple за особливості її діяльності в Ірландії.

Європейська правда