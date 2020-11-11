"Укрексімбанк" достроково викупив євробонди на 300 мільйонів доларів

"Укрексімбанк" оголосив завчасні результати пропозиції викупу частини облігацій власного боргу з погашенням у 2022 та 2025 роках на 300 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що загальна сума заявок, які надійшли від держателів облігацій в межах терміну завчасного подання, склала:

за облігаціями з погашенням у 2022 р. – 84 млн доларів за номінальною вартістю;

за облігаціями з погашенням у 2025 р. – 372,7 млн доларів за номінальною вартістю.

Загальна сума прийнятих банком заявок на викуп склала:

за облігаціями з погашенням у 2022 р. – 84 млн доларів за номінальною вартістю;

за облігаціями з погашенням у 2025 р. – 215,95 млн за номінальною вартістю.

"Укрексімбанк вперше серед українських емітентів єврооблігацій провів про-активну операцію керування зобов’язаннями без одночасного розміщення нового випуску (cash-tender). Зауважу, що загалом ринкова кон’юнктура сприяла вдалому заповненню книги заявок на викуп.

Проведення викупу облігацій оптимізує цінові параметри пасивної бази банку, та, відповідно, покращує структуру його балансу. Оздоровлення фінансового стану є одним з пріоритетних завдань, які поставлені перед нами урядом для подальшої ефективної діяльності на внутрішньому ринку та світовій арені", - зазначив голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер.

Ціна викупу за облігаціями з погашенням у 2025 р. склала 104,5%, за облігаціями з погашенням у 2022 р. – 103,75% від номіналу, та відповідно до умов пропозиції викупу 10 листопада банком здійснено розрахунок за прийнятими облігаціями.

Нагадаємо:

Раніше державний Укрексімбанк виступив із пропозицією викупу своїх єврооблігацій строком до 2022 та 2025 років з метою зниження вартості боргу та оптимізації кредитного портфелю.

Економічна правда