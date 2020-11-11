"Укрэксимбанк" досрочно выкупил евробонды на 300 миллионов долларов

"Укрэксимбанк" объявил преждевременные результаты предложения выкупа части облигаций собственного долга с погашением в 2022 и 2025 годах на 300 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что общая сумма заявок, поступивших от держателей облигаций в пределах срока заблаговременного представления, составила:

по облигациям с погашением в 2022 году - 84 млн долларов по номинальной стоимости;

по облигациям с погашением в 2025 - 372,7 млн долларов по номинальной стоимости.

Общая сумма принятых банком заявок на выкуп составила:

по облигациям с погашением в 2022 - 84 млн долларов по номинальной стоимости;

по облигациям с погашением в 2025 - 215,95 млн долларов по номинальной стоимости.

"Укрэксимбанк впервые среди украинских эмитентов еврооблигаций провел про-активную операцию управления обязательствами без одновременного размещения нового выпуска (cash-tender). Замечу, что в целом рыночная конъюнктура способствовала удачному заполнению книги заявок на выкуп.

Проведение выкупа облигаций оптимизирует ценовые параметры пассивной базы банка и, соответственно, улучшает структуру его баланса. Оздоровление финансового состояния является одной из приоритетных задач, поставленных перед нами правительством для дальнейшей эффективной деятельности на внутреннем рынке и мировой арене", - отметил глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер.

Цена выкупа по облигациям с погашением в 2025 составила 104,5%, по облигациям с погашением в 2022 - 103,75% от номинала, и в соответствии с условиями предложения выкупит 10 ноября банк осуществил расчет по принятым облигациям.

Напомним:

Ранее государственный Укрэксимбанк выступил с предложением выкупа своих еврооблигаций сроком до 2022 и 2025 годов с целью снижения стоимости долга и оптимизации кредитного портфеля.

Экономическая правда