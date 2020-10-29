GloblalMoney стала ексклюзивним постачальником ігрових сервісів Wargaming для мобільних операторів

З 12 жовтня можливість оплати ігор доступна для клієнтів "Київстар"

Компанія GlobalMoney стала ексклюзивним постачальником ігрових сервісів Wargaming для мобільних операторів України.

З жовтня 2020 року система GlobalMoney обробляє всі платежі, що надходять з балансу мобільних номерів, для поповнення ігрових акаунтів World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships і інших продуктів одного з найвідоміших розробників ігор в світі.

Як зазначає прес-служба GlobalMoney, з 12 жовтня можливість оплати ігор стала доступна для клієнтів одного з найбільших операторів мобільного зв'язку - компанії Київстар.

Для реалізації цієї можливості було проведено масштабну спільну роботу фахівців GlobalMoney, представників мобільного оператора і розробників Wargaming. В рамках підготовки фахівців довелося перебудувати алгоритми роботи кожної зі сторін. Це зробить роботу сервісу швидшою і стабільнішою.

"Ми завжди прагнемо до того, щоб наші гравці отримували задоволення від гри, а сам процес був зручним і комфортним.

З огляду на популярність продуктів Wargaming в Україні, ми раді, що у користувачів є можливість здійснювати покупки в наших іграх різними зручними способами.

У тому числі і з мобільного балансу завдяки сервісів GlobalMoney ", - заявив адамос Саввідес, Head of Global Payments компанії Wargaming.

В даний момент компанія GlobalMoney активно працює над технічною інтеграцією з іншими мобільними операторами.

"Те, що Wargaming - один з найпопулярніших розробників ігор в світі - вибрав компанію GlobalMoney в якості партнера, для нас не тільки сигнал про те, що ми рухаємося в правильному напрямку, але і стимул розвиватися ще ефективніше, - каже Денис Забарний - Генеральний директор компанії Global Money - Уже найближчим часом ми представимо ряд нових сервісів, які зроблять роботу наших клієнтів простіше і зручніше ".

Міжнародна Платіжна система GlobalMoney більше 10 років на ринку. Основна частина проектів компанії сфокусована на роботі з операторами мобільного зв'язку, торговими мережами, банками та іншими фінансовими установами.

В рамках системи електронних грошей GlobalMoney створено понад 80% українських електронних гаманців. Серед партнерів компанії GlobalMoney - банки ПриватБанк, Монобанк, банк Альянс, Альфа-Банк, ПУМБ; оператори Київстар, Vodafone, Лайфселл, Укрпошта, роздрібна мережа АЛЛО, мережа заправних станцій WOG та інші.

Wargaming - один з найбільших світових видавців і розробників на ринку free-to-play MMO. Сьогодні компанія, заснована в 1998 році, має офіси по всьому світу і нараховує 5000 Співробітників.

Аудиторія ігор Wargaming, включаючи флагманські проекти World of Tanks і World of Warships, охоплює більше 200 мільйонів користувачів на всіх великих ігрових платформах.