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NASA виявило воду на сонячній стороні Місяця

Понеділок, 26 жовтня 2020, 19:40
 

Під час досліджень Місяця за допомогою літаючого інфрачервоного телескопа SOFIA на її зверненої до Землі стороні вперше в історії зафіксовані сліди води.

Джерело: глава агентства NASA Джим Брайденстайн в Twitter

Дослівно: "Ми вперше підтвердили наявність води на сонячній стороні Місяця завдяки даним, отриманим з телескопа SOFIA. Ми поки не знаємо, чи зможемо ми використовувати її в якості ресурсу. Пошук води на Місяці має ключове значення для наших дослідницьких планів в рамках програми Artemis".

Українська правда

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