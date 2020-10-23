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Coca-Сola останавливает производство 200 брендов из своего портфеля

Пятница, 23 октября 2020, 21:10
 

Компания Coca-Cola больше не будет производить продукцию половины своих брендов, чтобы сосредоточиться на более прибыльных направлениях.

Об этом сообщает CNN.

В компании указывают на значительную разницу между успешными брендами и нуждающимися в постоянной поддержке - вместе последние составляют лишь около 2% общей прибыли. В то же время сокращение портфеля дает возможность активнее продвигать перспективные бренды и основные продукты вроде Coca-Cola Zero Sugar.

Сейчас полный список брендов, которые остановят производство, неизвестен. Однако потенциально сокращения произойдут среди категории минеральных и спортивных напитков. В частности, именно этот рынок сократился на 11% в третьей четверти 2020 года.

Из-за пандемии прибыли Coca-Cola упали на 9%, то есть на $8,7 миллиардов.

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Экономическая правда

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Coca-Cola

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