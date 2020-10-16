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Служба спецзв'язку видалила згадки про партнерство з Huawei, з якою "воюють" США

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 14:47
 

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України прибрала зі свого сайту та соціальних мереж інформацію про партнерство з компанією "Хуавей Україна".

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Напередодні відомство повідомило про підписання меморандуму з компанією "Хуавей Україна" про співпрацю у сферах кібербезпеки, кіберзахисту і телекомунікацій. 

У повідомленні були наведені слова глави Держспецзв'язку Юрія Щиголя, що "взаємодія зміцнить обороноздатність держави перед кіберзагрозами".

У п’ятницю, 16 жовтня, повідомлення про партнерство з компанією зникло із сайту та акаунтів Facebook і Twitter Держспецзв'язку.

За інформацією "Європейської правди", західні партнери звернули увагу на це повідомлення і в неофіційних розмовах висловлювали здивування вибором пріоритетів українською стороною.

Як відомо, у США Huawei звинувачують в шпигунстві і роботі на китайські спецслужби. Вашингтон заборонив компаніям в США співпрацювати з Huawei за більшістю напрямків та вважає компанію загрозою своїй національній безпеці.

Держсекретар США Майк Помпео минулого року заявляв, що США не співпрацюватимуть з країнами, які використовують системи Huawei.

Європейська правда

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