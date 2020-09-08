Ми готові відремонтувати авіасмугу в Сумах, якщо регіон будуватиме термінал - президент

Держава може виділити гроші на ремонт злітної смуги для аеропорту в Сумах, якщо місцева влада знайде інвесторів для будівництва терміналу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Сумщину.

За словами голови Сумської ОДА Грищенка, летовище наразі перебуває в ганебному стані, адже ніколи по-справжньому не ремонтувалося. Головна проблема – застарілість злітної смуги.

Водночас голова ОДА уточнив, що за параметрами вона не поступається смугам в аеропорту Харкова чи в "Жулянах", а тому може приймати майже всі літаки.

Якщо відбудеться ремонт смуги та аеропорту загалом, Суми зможуть стати пунктом дозаправлення для повітряних суден довгих маршрутів з Азії на Захід.

Зеленський запевнив, що держава може виділити кошти для ремонту смуги.

"Зараз підбираємо пріоритетні напрямки по всіх аеропортах. Ми готові будувати в Сумах цю смугу, щоб Суми були в графіку пріоритетних аеропортів, якщо ви маєте тих, хто паралельно будуватиме термінал. Це дуже важливо", – зазначив президент.

Очільник ОДА наголосив, що вже розглядає можливість концесії чи фінансування з місцевих бюджетів.