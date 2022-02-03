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МАУ з червня починає рейси до столиці Норвегії

Четвер, 3 лютого 2022, 16:35
 
фото: мау

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" планує почати нові регулярні рейси до столиці Норвегії Осло - авіасполучення передбачено з 1 червня 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"МАУ стане першою та наразі єдиною авіакомпанією України, яка розпочне польоти за вказаним маршрутом.

Рейси між Києвом та Осло будуть виконуватися на середньомагістральному літаку Embraer-190 у трикласовому компонуванні салону з кабінами: бізнес, економ-преміум та економ", - йдеться у повідомленні.

Рейси будуть виконуватися тричі на тиждень - щосереди, щоп’ятниці та щонеділі.

Виліт з аеропорту Бориспіль (KBP) запланований о 08:25 з прибуттям до Осло (OSL) о 10:15. Зворотний рейс о 16:00, прибуття в Бориспіль о 17:50.

Забронювати квитки та ознайомитися з розкладом рейсів можна на офіційному сайті МАУ.

Нагадаємо:

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" у рамках літнього сезону 2022 року відновлює низку міжнародних маршрутів з Києва, по одному – з Одеси та Львова, а також запускає нові рейси. 

Економічна правда

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МАУ авіа Норвегія

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