Мы готовы отремонтировать авиаполосу в Сумах, если регион будет строить терминал - президент

Государство может выделить деньги на ремонт взлетной полосы для аэропорта в Сумах, если местная власть найдет инвесторов для строительства терминала.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Сумскую область.

По словам главы Сумской ОГА Романа Грищенко, аэропорт сейчас пребывает в плачевном состоянии, ведь никогда по-настоящему не ремонтировался. Главная проблема – устарелость взлетной полосы.

В то же время глава ОГА уточнил, что по параметрам она не уступает полосам в аэропорту Харькова или в Жулянах, а потому может принимать почти все самолеты.

Если будет проведен ремонт полосы и аэропорта в целом, Сумы смогут стать пунктом дозаправки для воздушных судов длинных маршрутов из Азии на Запад.

Зеленский заверил, что государство может выделить средства для ремонта полосы.

"Сейчас подбираем приоритетные направления по всем аэропортам. Мы готовы строить в Сумах эту полосу, чтобы Сумы были в графике приоритетных аэропортов, если у вас есть те, кто параллельно будут строить терминал. Это очень важно", – подчеркнул президент.

Глава ОГА отметил, что уже рассматривает возможность концессии или финансирования из местных бюджетов.