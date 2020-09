Екосистема Huawei Mobile Services: кількість користувачів, додатків і спецпропозицій зростає

Компанія Huawei підсумувала роботу екосистеми Huawei Mobile Services (HMS) та магазину додатків AppGallery станом на вересень 2020 року.

За інформацією Huawei Consumer Business Group в Україні, кількість глобальних користувачів HMS зросла майже на третину порівняно з минулим роком, досягнувши цифри 700 млн. В Україні перевагами HMS щомісячно активно користуються 717 тис. власників Huawei.

Популярність екосистеми зростає, зокрема, завдяки швидкому поповненню магазину AppGallery новими і популярними додатками. До HMS уже приєдналися понад 1,8 млн глобальних розробників. Huawei також заохочує долучатися локальних розробників, надаючи їм можливість вийти на міжнародний ринок.

Одним із прикладів українських додатків, які здобули популярність, є сервіс діагностики і ремонту екранів смартфонів Radar Screen.

Унікальність додатку полягає не лише у тому, що за його допомогою можна за лічені хвилини виявити навіть мікропошкодження екрана, а й у тому, що сервіс повністю бере на себе транспортування пошкодженого телефону в сервісний центр і витрати на його ремонт, заміну й утилізацію старого екрана.

Наразі в Huawei AppGallery вже понад 400 українських додатків, серед яких лідерами за кількістю завантажень є Privat24, Нова Пошта, Дія, MEGOGO, Easy Way Portmone та ін.

Популярністю також користуються фоторедактори, такі як PhotoStudio, Vinci і Vimage, а також додатки, що полегшують щоденне планування і навігацію, ― Bolt, Rainviewer, Tom Tom Navigation та Here We Go.

Інша категорія-лідер серед завантажень ― мобільні ігри. Українцям-геймерам пропонують численні бонуси і подарунки, наприклад, бонуси у Lords Mobile на суму 830 грн, подарунковий набір на суму 3300 грн в AFK Arena, вітальний подарунок для нових гравців вартістю 1600 грн у Legacy of Discord тощо.

Huawei AppGallery має власну програму лояльності, що дозволяє користувачам накопичувати акційні бали та розраховуватися ними у Huawei AppGallery, Huawei Themes і Huawei Cloud.

Однак не додатками єдиними. Серед найочікуваніших оновлень ― фірмова послуга безконтактних NFC-платежів. Вона буде незалежною від комерційних банків і з’явиться в телефонах Huawei цього року завдяки партнерству з вітчизняним фінтехом EasyPay.

Huawei планує й надалі активно розвивати екосистему HMS, щоб вона залишалася максимально зручною та цікавою для користувачів.