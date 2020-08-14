Україна знову очолила рейтинг прозорості публічних закупівель
Українська система публічних закупівель посіла перше місце у Transparent Public Procurement Rating (Рейтингу прозорості публічних закупівель).
Про це повідомляється на сайті автора дослідження - Інститут розвитку свободи інформації (IDFI, Грузія).
Зазначається, що українська система публічних закупівель набрала 97,05 балів із 100 можливих.
На другому місці - Молдова (92,81 бала), на третьому - Колумбія (91,77 бала). Найгірший результат у Таджикистану - 37,88 балів.
Минулого року Україна посіла друге місце (86,26 балів) - програвала Молдові. У період 2016-2017 років Україна очолювала рейтинг.
Рейтинг проводить Institute for Development of Freedom of Information спільно з партнерськими організаціями. Він оцінює законодавство держзакупівель та прозорість процесів за 64 показниками. Спочатку рейтинг охоплював лише європейський та азійський регіони, тепер до нього входять 39 країн світу.
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