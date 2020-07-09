Українські банки за 3 місяці закрили 300 відділень, більше половини з них — "Ощадбанку"

Українські банки в квітні-червні скоротили кількість структурних підрозділів на 304 - до 7,58 тис.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані НБУ.

Повідомляється, що в другому кварталі року найбільше відділень закрив Ощадбанк - 174, за ним слідують ПриватБанк - 58, Райффайзен Банк Аваль - 23, Альфа-Банк - 18, Укргазбанк - дев'ять і банк "Кредит Дніпро" - 8.

Разом з тим за квітень-червень ПУМБ розширив свою регіональну мережу на 11 відділень, А-Банк і Акордбанк відкрили по п'ять відділень, банк "Південний" - три і банк "Альянс" - два.

Станом на 1 липня 2020 року Ощадбанк залишається лідером за кількістю відділень - 2,097 тис., друге місце займає ПриватБанк (1,833 тис.), третє - Райффайзен Банк Аваль (456), четверте - Укрсиббанк (282) і п'яте - Укргазбанк (248) .

По одному відділенню, як і в першому кварталі, працює у Промінвестбанку (ПІБ) Альбанка, банку "Фамільний", БТА Банку, а також у банків "Траст-Капітал" і "Кредит Європа", свідчать дані регулятора.