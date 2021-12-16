Деякі українські банки почали виплати "тисячі вакцинованим"

скріншот з сайту "єпідтримка"

Проєкт Універсал банку monobank та банк з російським капіталом Альфа-банк 16 грудня розпочали перші виплати за програмою єПідтримка.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Гороховський зазначив, що кошти отримають близько пів мільйона клієнтів, що подали заявки на отримання виплат у тестовому режимі в "Дії".

Із закінченням тестового періоду з 20-21 грудня кошти почнуть нараховувати автоматично після підтвердження заявки у "Дії".

Водночас він зауважив, що проєкт працює з навантаженням вчетверо вище звичайного через кількість заявок та нових карток. Наразі картки єПідтримка у банку оформили 1,3 млн клієнтів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також провів у своєму Telegram опитування щодо тестових виплат. У відповідь користувачі як monobank, так і Альфа-банку зазначають, що кошти вже надходять, та діляться скріншотами виплат.

Деякі користувачі встигли витратити частину коштів, наприклад, на книжки, кінотеатр або на квитки на потяг.

Наразі участь у програмі беруть 6 банків: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк. Однак Федоров зазначив, що у понеділок очікується підключення "щонайменше ще одного великого банка".

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Нагадуємо:

Українці відкрили у банках понад мільйон карток для отримання виплат за програмою "єПідтримка".

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований українець отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".

На цю ініціативу президента з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень – 8 з бюджету 2021 року і 3 з бюджету 2022.

Економічна правда