Ryanair запустить 5 нових маршрутів з України в Італію

Авіакомпанія Ryanair анонсувала запуск п'яти нових маршрутів в 2021 році між Україною та Італією на додаток до вже оголошених 11 ліній.

Про це повідомляє avianews.com.

Всі п'ять нових напрямків будуть виконуватися зі Львова з літнього розкладу 2021 року, яке почне діяти з кінця березня.

Ryanair має намір літати в Барі, Неаполь, Палермо, Турин і аеропорт Тревізо поряд з Венецією з частотою двічі на тиждень.

Також лоу-кост наступного року має намір збільшити частоту польотів за вже діючими маршрутами зі Львова до Бергамо і Риму з двох до чотирьох разів на тиждень.

На початку липня Ryanair запустив одразу 11 маршрутів між Україною та Італією із загальною частотою 28 польотів на тиждень, отримавши дозвіл авіаційного регулятора Італії ENAC.

Маршрутна мережа включає рейси з Києва в Бергамо, Катанію, Болонью, Рим, з Одеси і Львова в Бергамо, Болонью і Рим, з Харкова в Бергамо.

У зв'язку з анонсом нових напрямків авіакомпанія оголосила розпродаж квитків від 799 грн в один бік на рейси між Україною та Італією, які будуть виконуватися до кінця травня 2021 року.

Перед покупкою авіаквитків пасажирам слід враховувати чинні і можливі обмеження на в'їзд до Італії для громадян України і третіх країн.