Ryanair запустит 5 новых маршрутов из Украины в Италию

Авиакомпания Ryanair анонсировала запуск пяти новых маршрутов в 2021 году между Украиной и Италией в дополнение к уже объявленным 11 линиям.

Об этом сообщает avianews.com.

Все пять новых направлений будут выполняться из Львова с летнего расписания 2021 года, которое начнет действовать с конца марта.

Ryanair намерен летать в Бари, Неаполь, Палермо, Турин и аэропорт Тревизо рядом с Венецией с частотой два раза в неделю.

Также лоу-кост в следующем году намерен увеличить частоту полетов по уже действующим маршрутам из Львова в Бергамо и Рим с двух до четырех раз в неделю.

В начале июля Ryanair запустил сразу 11 маршрутов между Украиной и Италией с общей частотой 28 полетов в неделю, получив разрешение авиационного регулятора Италии ENAC.

Маршрутная сеть включает рейсы из Киева в Бергамо, Катанию, Болонью, Рим, из Одессы и Львова в Бергамо, Болонью и Рим, из Харькова в Бергамо.

В связи с анонсом новых направлений авиакомпания объявила распродажу билетов от 799 грн в одну сторону на рейсы между Украиной и Италией, которые будут выполняться до конца мая 2021 года.

Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует учитывать действующие и возможные ограничения на въезд в Италию для граждан Украины и третьих стран.