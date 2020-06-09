Економіка Фінляндії скоротиться на 7% через пандемію
Банк Фінляндії прогнозує різке скорочення економіки у 2020 році через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
У цьому році очікується падіння ВВП країни на 7%. У той же час в наступні два роки економіка виросте приблизно на 3%.
Під час пандемії на економіці негативно позначилися міжнародна ситуація і обмежувальні заходи всередині країни.
Після виходу з гострої фази коронакризи економіка почне поступово відновлюватися в міру збільшення приватного споживання.
Згідно з прогнозом Центробанку, з поточним прогнозом пов'язано виключно багато факторів, що породжують невпевненість у його здійсненні.
Водночас дослідницький інститут фінської економіки Etla прогнозує падіння в цьому році на 8%.
Також стало відомо, що держборг Фінляндії може зрости цього року майже на 20 млрд євро.
Раніше повідомлялось, що економіка Фінляндії перебуває у стані рецесії у той час, як ВВП країни скорочується протягом двох кварталів поспіль.
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