Экономика Финляндии сократится на 7% из-за пандемии

Банк Финляндии прогнозирует резкое сокращение экономики в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В этом году ожидается падение ВВП страны на 7%. В то же время в последующие два года экономика вырастет примерно на 3%.

о время пандемии на экономике негативно сказались международная ситуация и ограничительные меры внутри страны.

После выхода из острой фазы коронакризиса экономика начнет постепенно восстанавливаться по мере увеличения частного потребления.

Согласно прогнозу Центробанка, с текущим прогнозом связано исключительно много факторов, порождающих неуверенность в его осуществлении.

В то же время исследовательский институт финской экономики Etla прогнозирует падение в этом году на 8%.

Также стало известно, что госдолг Финляндии может вырасти в этом году почти на 20 млрд евро.

Ранее сообщалось, что экономика Финляндии находится в состоянии рецессии в то время, как ВВП страны сокращается в течение двух кварталов подряд.

Европейская правда