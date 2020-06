Фірми з орбіти Коломойського за півроку заробили 4 мільярди на "Центренерго" - ЗМІ

Фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго", продаючи сировину за цінами, подекуди вищими за ринкові.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

Коломойський заперечує причетність до діяльності цих приватних компаній. Коментар олігарха у кінці новини

Журналісти отримали від джерел у податковій документи про фінансово-господарську діяльність "Центренерго" за 4 квартал 2019-го та 1 квартал 2020-го років.

"Схеми" встановили, що постачальниками 59% загального об’єму вугілля, яке закупило "Центренерго" з жовтня 2019-го по березень 2020-го, були дві компанії – ТОВ "Рекорд Сістем" (34%) та ПрАТ "Синтез Ойл" (25%). Загальна сума контрактів "Центренерго" з ТОВ "Рекорд Сістем" склала понад 2,4 мільярда гривень, із ПрАТ "Синтез Ойл" – понад 1,6 мільярда гривень.

Із січня 2020 року газ на "Центренерго" почала поставляти ТОВ "Юнайтед енерджі". У січні-травні 2020 року "Юнайтед Енерджі" продало "Центренерго" щонайменше 22,6 мільйонів кубометрів газу на суму понад 103 млн гривень. Ще 5,8 мільйонів гривень ТОВ-ка отримала за бронювання потужностей.

І "Рекорд Сістем", і "Синтез Ойл" продавали вугілля "Центренерго" за цінами, подекуди вищими ринкових.

Наприклад, у березні "Рекорд Сістем" постачала суміш газових видів вугілля на станції "Центренерго" за середньою ціною у майже 2,6 тисяч гривень. Тоді як її найближчі конкуренти – за 1,9 тисячі. А ринкова пропозиція на подібне вугілля була на рівні від 1,68 тисячі гривень за тонну.

У січні 2020-го "Центренерго" купувало у ТОВ "Синтез Ойл" тонну вугілля марки "Г" та "Т" за 2,2 тис грн, в той час як на ринку можна було придбати за 1,85 тис грн.

"Юнайтед енерджі" закумулювала кошти на посередництві. Це сталося завдяки "пільговій" ціні, за якою "Укрнафта" (контрольний пакет акцій належить державі, понад 42% акцій контролюють структури, кінцевим бенефіціаром яких є в тому числі Коломойський) продавала газ "Юнайтед Енерджі". "Укрнафта" продавала "Юнайтед Енерджі" газ за ціною 3,5-3,9 тис гривень за тисячу кубометрів. А "Юнайтед Енерджі" постачала газ на "Центренерго" на 33-49% дорожче – 5,2 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

Усі три компанії – "Рекорд Сістем" і "Синтез Ойл", які продавали "Центренерго" вугілля, та "Юнайтед Енерджі" (продавала "Центренерго" газ) – мають ознаки повязаності з олігархом Коломойським.

Відповідно до реєстру юридичних осіб, фірмою "Рекорд Сістем" володіє 29-річний одесит Роман Фесенко. До цього він бізнесом не займався, навчався в Одеському технікумі залізничного транспорту. На питання журналістів відповідати відмовився.

Водночас за адресою реєстрації "Рекорд Сістем" – зареєстроване ТОВ "Нефтекс". Володіє цією компанією ПАТ "Ексімнафтопродукт", яке контролюють п’ять кіпрських компаній (Prescona Management Ltd, Portial Trading Ltd, Clanton Consulting Ltd, Inofos Management Ltd, Conlar Holdings Ltd).

Чотири з п'яти цих же кіпрських структур (за винятком Conlar Holdings Ltd) володіють і "Синтез Ойл" – другим постачальником вугілля на "Центренерго".

Portial Trading Ltd, Clanton Consulting Ltd та Inofos Management Ltd фігурували в оприлюдненому реєстрі фінансово-промислових груп та юридичних осіб Державної податкової служби як компанії-нерезиденти бізнес-групи Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова.

Крім того, співзасновком Portial Trading Ltd виступають фірми Visic Investments Limited та Marigold Trust Asset Management. Обидві фігурували у списку компаній Коломойського і Боголюбова у справі Приватбанку у США. Крім того, Marigold Trust Asset Management була присутня у засновниках усіх чотирьох кіпрських компаній, які володіють ПрАТ "Синтез Ойл".

Аналіз документів про фінансово-господарську діяльність "Юнайтед Енерджі" – постачальника газу на "Центренерго" – теж виявив зв’язок зі структурами Коломойського. Основними постачальниками газу для цієї фірми наприкінці 2019 року та у 2020 роцістали два підприємства: вже згадана "Укрнафта", від якої поступило понад 72% сировини, та "Представництво "Моментум Ентерпрайзес (Істерн Юроп) Лімітед", частка якої в поставках склала 22%.

За цими документами, покупцями значних об’ємів газу та електроенергії у "Юнайтед Енерджі" є також і інші підприємства, пов’язані із Коломойським. Це Покровський та Марганецький гірничо-збагачувальні комбінати, Нікопольский та Запорізький заводи феросплавів, "Дніпроазот", "Укртатнафта", "Ексімнафтопродукт", "Нафтохімік Прикарпаття", "Одесанафтопродукт", "Нафтопереробний комплекс-Галичина" та вже згаданий "Синтез Ойл".

"Схеми" звернулись за коментарем до Коломойського щодо його причетності до ТОВ "Рекорд Сістем", ПрАТ "Синтез Ойл" і ТОВ "Юнайтед Енерджі".

"Я не маю стосунку до діяльності компаній, в яких я є акціонером. Я не ухвалюю управлінські рішення. Я в компанії "Синтез Ойл" наче акціонер, але я в цьому не впевнений", – розповів він. Також Коломойський заперечив свою причетність до "Рекорд Сістем" і "Юнайтед Енерджі" та повідомив, що йому не відомо про постачання вугілля його компаніями на "Центренерго".

У компанії "Укрнафта" зазначили, що "Центренерго" не зверталися до них приводу купівлі природного газу".

Отримати коментарі в.о гендериктора "Центренерго" Володимира Потапенко (пропрацював до травня 2020 року) або з директорм "Юнайтед Енерджі" Андрієм Короткевичм-Лещенком не вдалося.

Нагадуємо:

Приватизація виробника теплової енергії - "Центренерго" - планується на другий квартал 2021 року, Фонд держмайна оцінює чистий збиток держкомпанії за 2019 рік на рівні більше 2 млрд грн.

29 травня Фонд держмайна повернув "Центренерго" під контроль держави - наглядова рада "Центренерго" призначила в.о. гендиректора компанії Олександра Корчинського.