Фонд держмайна: Чистий збиток "Центренерго" за 2019 рік – понад 2 мільярди

Приватизація виробника теплової енергії - "Центренерго" - планується на другий квартал 2021 року, Фонд держмайна оцінює чистий збиток держкомпанії за 2019 рік на рівні більше 2 млрд грн.

Про це в коментарі Reuters заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

За його словами, економічна криза, спричинена пандемією коронавірусу, стала причиною відтермінування переважної частини процесу приватизації на наступний рік.

"Ми створили комісію, зараз оберемо радника з питань приватизації.

Це буде консорціум або інвестиційний банк, який згодом проведе всі необхідні процедури підготовки підприємства до приватизації", - сказав Сенниченко.

Голова Фонду держмайна також прокоментував зміну в.о. гендиректора компанії та збитки "Центренерго".

Сенниченко заявив, що попереднє керівництво компанії відмовилось публікувати фінансовий звіт за 2019 рік, Фонд оцінює збитки "Центренерго" за цей час у більш ніж 2 млрд грн.

Reuters пише, що попереднє керівництво компанії не відповіло йому на запит про коментар щодо збитків.

За словами голови Фонду держмайна, визначити ціну на "Центренерго" вдасться лише після того, як у компанії проведуть ревізію та оцінять її збитки та борги.

Нагадаємо:

Олігарх Ігор Коломойський переніс офіс "Центренерго" після того, як змінилося керівництво компанії.

29 травня Фонд держмайна повернув "Центренерго" під контроль держави - наглядова рада "Центренерго" призначила в.о. гендиректора компанії Олександра Корчинського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19.

Раніше Сенниченко заявив, що Апеляційний суд скасував рішення Окружного адмінсуду Києва, який заборонив Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції ПАТ "Центренерго", зокрема в.о. гендиректора компанії Володимира Потапенко.

У березні уряд погодився з пропозицією Фонду держмайна про призначення екс-гендиректора компанії "Технова" (Чернігівська ТЕЦ) Олександра Корчинського виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго".

У липні 2019-го ЕП повідомила, що екс-директор ТОВ "ДРФЦ" Віталій Бєляков з початку липня став новим неофіційним куратором вугільної галузі, змінивши у цій власника Віталія Кропачова.

Ініціатором заміни смотрящих став Ігор Коломойський, а підприємства групи "Приват" почали співпрацю з державним "Центренерго", купуючи у нього дешеву електроенергію і продаючи йому дороге вугілля.

Економічна правда