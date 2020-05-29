Фонд держмайна заявив про повернення "Центренерго" під контроль держави

Фонд держмайна повернув "Центренерго" під контроль держави - наглядова рада "Центренерго" призначила в.о. гендиректора компанії Олександра Корчинського.

Про це повідомив у Facebook голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"Ми зробили висновки після минулої невдалої спроби призначити нового керівника компанії, і провели одноденну блискавичну операцію: рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника Центренерго Олександра Корчинського. Все це – сьогодні, буквально за 4-5 годин", - написав він.

"Що тепер? Ми виявимо всіх, хто перейшов на темну сторону сили. На сьогодні в нас навіть немає інформації про стан справ на підприємстві. Попереднє керівництво Центренерго приховувало від нас дані аудиту. Все, що в нас є - це великі підозри, що не все гладко. Я думаю, якби все було гаразд, то не треба було б мінувати Фонд, аби лише не зібралася наглядова рада", - додав він.

Як повідомляється на сайті Фонду, перед призначенням Корчинського наглядова рада "Центренерго" прийняла одноголосне рішення про припинення обов’язків генерального директора Володимира Потапенка.

"Завданнями нового керівника ПАТ "Центренерго" є наведення порядку у поточній операційній діяльності, завершення річного фінансового звіту та аудиту компанії, забезпечення стабільної виплати заробітних плат працівникам і стабільної співпраці з Фондом державного майна щодо підготовки підприємства до великої приватизації - для залучення інвестицій", - додав Сенниченко.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19.

Раніше Сенниченко заявив, що Апеляційний суд скасував рішення Окружного адмінсуду Києва, який заборонив Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції ПАТ "Центренерго", зокрема в.о. гендиректора компанії Володимира Потапенко.

У березні уряд погодився з пропозицією Фонду держмайна про призначення екс-гендиректора компанії "Технова" (Чернігівська ТЕЦ) Олександра Корчинського виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго".

У липні 2019-го ЕП повідомила, що екс-директор ТОВ "ДРФЦ" Віталій Бєляков з початку липня став новим неофіційним куратором вугільної галузі, змінивши у цій власника Віталія Кропачова.

Ініціатором заміни смотрящих став Ігор Коломойський, а підприємства групи "Приват" почали співпрацю з державним "Центренерго", купуючи у нього дешеву електроенергію і продаючи йому дороге вугілля.

Економічна правда