"Схожий на B2BJewelry": Нацрегулятор застеріг від інвестицій у нову "піраміду"

Приклад реклами сумнівного проєкту

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку попередила українців щодо інвестування у проєкт Exlimited, який може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Exlimited пропонує громадянам інвестувати кошти на реалізацію перспективних стартапів, з подальшим щоденним отриманням високого відсотку інвестиційного прибутку (від 0.4% до 1.5% щоденно). Клієнт робить безстроковий депозит, який можна повернути в будь-який момент, проте не в повному розмірі. Проект залучає депозити як в національних валютах, так і в крипто валютах.

"Проект Exlimited має схожу на B2B Jewelry реферальну програму, коли за кожного нового залученого інвестора нараховується додатковий відсоток прибутку. Проект активно рекламується на YouTube тими самими блогерами, які нещодавно переконували громадян вкладати кошти у B2BJewelry, та у спільнотах вкладників B2BJewelry у соціальних мережах", - йдеться у повідомленні Нацкомісії.

Що стосується офіційних документів, на підставі яких компанія залучає інвестиції громадян України, то на вебсайті проекту опублікована ліцензія від 2007 року, видана у Гонконгу нібито після проведення ребрендингу бізнесу. В мережі поширена практика, коли шахраї знаходять опубліковані ліцензії не відомих приватних компаній і підробляють їх.

Повідомляється, що адреса офісу і контактні телефони компанії на вебсайті проекту відсутні. З контактів наявні тільки посилання на мессенджери, форма зворотного зв'язку і електронна скринька.

"Така анонімність для нібито успішної міжнародної інвестиційної компанії з 20 річним досвідом є однією з ознак шахрайства та намагання ввести в оману потенційних інвесторів. Крім того, перші згадки в мережі - про компанію з 20 річним досвідом датовані кінцем березня 2020 року.

На вебсайті Exlimited стверджується, що цією командою вже реалізовано 28 міжнародних проектів, проте не називається жодного з них, що в свою чергу також свідчить про шахрайство", - повідомляє регулятор.

Крім того, Exlimited анонсує продаж подарункових сертифікатів, які мають ознаки облігацій (боргових цінних паперів), за якими проект мав би звернутися до НКЦПФР для реєстрації випуску облігацій до початку продажу таких паперів інвесторам, але станом на сьогодні це не зробив.

Діяльність із залучення коштів населення та виплату відсотків прибутку можуть здійснювати виключно банки та кредитні спілки, зареєстровані на території України та з відповідними ліцензіями.

Економічна правда