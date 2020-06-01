"Похожий на B2BJewelry": Нацрегулятор предостерег от инвестиций в новую "пирамиду"

Пример рекламы сомнительного проекта

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила украинцев об инвестировании в проект Exlimited, который может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Exlimited предлагает гражданам инвестировать средства в реализацию перспективных стартапов, с последующим ежедневным получением высокого процента инвестиционной прибыли (от 0.4% до 1.5% ежедневно). Клиент делает бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере. Проект привлекает депозиты как в национальных валютах, так и в крипто валютах.

"Проект Exlimited имеет похожую на B2B Jewelry реферальную программу, когда за каждого нового привлеченного инвестора начисляется дополнительный процент прибыли. Проект активно рекламируется на YouTube теми же блогерами, которые недавно убеждали граждан вкладывать средства в B2BJewelry, и в сообществах вкладчиков B2BJewelry в социальных сетях", - говорится в сообщении Нацкомиссии.

Что касается официальных документов, на основании которых компания привлекает инвестиции граждан Украины, то на веб-сайте проекта опубликована лицензия от 2007 года, выданная в Гонконге якобы после проведения ребрендинга бизнеса.

В сети распространена практика, когда мошенники находят опубликованные лицензии неизвестных частных компаний и подделывают их.

Сообщается, что адрес офиса и контактные телефоны компании на веб-сайте проекта отсутствуют. С контактов есть только ссылки на мессенджеры, форма обратной связи и электронная почта.

"Такая анонимность для якобы успешной международной инвестиционной компании с 20 летним опытом является одним из признаков мошенничества и попытки ввести в заблуждение потенциальных инвесторов.

Кроме того, первые упоминания в сети - о компании с 20 летним опытом датированы конце марта 2020 года.

На вебсайте Exlimited утверждается, что этой командой уже реализовано 28 международных проектов, однако не называется ни одного из них, что в свою очередь также свидетельствует о мошенничестве", - сообщает регулятор.

Кроме того, Exlimited анонсирует продажу подарочных сертификатов, которые имеют признаки облигаций (долговых ценных бумаг), по которым проект должен обратиться к НКЦБФР для регистрации выпуска облигаций до начала продаж таких бумаг инвесторам, но на сегодня это не сделал.

Деятельность по привлечению средств населения и выплату процентов прибыли могут осуществлять исключительно банки и кредитные союзы, зарегистрированные на территории Украины и имеющие лицензии.

Экономическая правда