Україна і Туреччина розпочинають переговори про відновлення авіарейсів і туризму

Україна і Туреччина розпочинають переговорний процес щодо відновлення авіаційного сполучення та туристичних подорожей.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті МЗС України.

Сьогодні відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Гюльдере.

"За підсумками зустрічі було домовлено започаткувати процедури, пов’язані з відновленням авіасполучення між Україною та Туреччиною, а також переговорного процесу між компетентними органами влади двох країни стосовно туристичних подорожей", - йдеться у повідомленні.

Дипломати також домовились активізувати наявні консультаційні механізми на рівні МЗС та інших профільних міністерств та відомств України та Туреччини, забезпечити належну підготовку та проведення наступного засідання Спільної економічної комісії, розпочати планування обміну візитів на період після зняття карантинних обмежень.

Окрема увага була приділена реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту президента Туреччини в Україну, зокрема, масштабних інфраструктурних проєктів в Україні та будівництва житла в Херсонській області для вимушених переселенців, які залишили територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Раніше авіакомпанії Czech Airlines, Wizz Air і Lufthansa заявили, що планують відновити регулярні рейси з України з кінця травня-початку червня.

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Європейська правда