"Райффайзен Банк Аваль" приєднується до програми "Доступні кредити 5-7-9%"

"Райффайзен Банк Аваль" отримав позитивне рішення ради Фонду розвитку підприємництва щодо участі банку в програмі Кабміну "Доступні кредити 5-7-9%" та підписав відповідну угоду 14 травня.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що банк наразі завершив внутрішні підготовчі процедури та найближчим часом почне працювати із позичальниками у межах цієї програми.

"Програма спрямована на фінансування діяльності українських підприємців та розвиток інвестиційних проектів, що сприятиме створенню нових робочих місць та стимулюванню розвитку малого та середнього бізнесу.

Також програма надає можливість отримання фінансової підтримки представникам малого та середнього бізнесу для подолання негативних наслідків, що зумовлені впровадженням карантинних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19", - йдеться у повідомленні.

"Ми, як і раніше, маємо за пріоритет фінансування малого та середнього бізнесу. У сьогоднішніх непростих умовах всебічна підтримка наших підприємців допоможе успішно подолати наслідки пандемії та сприяти відновленню української економіки", - заявив голова правління банку Олександр Писарук.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів прийняв рішення щодо надання "кредитних канікул" для малого та мікробізнесу, що передбачають надання кредитів під 0%, з терміном погашення тіла кредита через рік, основна умова для підприємців - збереження не менше 80% робочих місць.

Розмір кредитного портфелю за оновленою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" оцінюється в 35 млрд грн - за оцінкою фахівців, такий розмір коштів зможуть потенційно отримати мікро- та малі підприємці.

Економічна правда