Держава у 2021 надала кредитів під державні гарантії на 74,2 мільярди

У 2021 році держава надала кредитів під державні гарантії на загальну суму 74,2 мільярдів, з яких 36,1 (49%) отримали держпідприємства, ще 29 мільярдів (39,1%) отримав "Укравтодор", а 8,1 (10,9%) було направлено на підтримку малого та середнього бізнесу.

Про це йдеться у даних Державної казначейської служби, повідомляється у публікації SOE Weekly для ЕП.

При цьому 70% державних гарантій було надано за валютними кредитами.

До держпідприємств, які отримали держгарантії, належать:

"Укренерго" – 21,5 млрд грн, або 59,6% від загальної суми державних гарантій, наданих ДП (для єврооблігацій); 4,7 млрд грн, або 13% від загальної суми (на програму підвищення надійності підстанцій); та 1,1 млрд. грн., або 3% від загальної суми (для забезпечення виконання боргових зобов’язань);

"Укрзалізниця" - 5,1 млрд грн, 14,1% від загальної суми державних гарантій (на проект розвитку електрифікації);

"Укрпошта" – 1,9 млрд грн, або 5,3% від загальної суми державних гарантій (на проект розвитку логістичної мережі);

"Шосткінський завод "Імпульс" – 819 млн грн, або 2,3% від загальної суми державних гарантій;

"Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення" – 490 млн грн, або 1,3% від загальної суми державних гарантій (для забезпечення виконання боргових зобов’язань);

"Антонов" – 400 млн грн, або 1,1% від загальної суми державних гарантій (для забезпечення виконання боргових зобов’язань).

Нагадуємо:

На початку листопада "Укренерго" розмістило гарантовані державою єврооблігації на суму 825 млн доларів під 6,7% річних.