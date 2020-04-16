Всі розділи
Укр / Рус

Оновлена програма "Доступні кредити 5-7-9%": кредитний портфель оцінюють в 35 мільярдів

Четвер, 16 квітня 2020, 19:00
 

Розмір кредитного портфелю за оновленою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" оцінюється в 35 млрд грн - за оцінкою фахівців, такий розмір коштів зможуть потенційно отримати мікро- та малі підприємці.

Про це заявив міністр економіки Ігор Петрашко в ефірі одного з каналів, передає прес-служба відомства.

"При плануванні програми ми розраховували розмір кредитного портфелю до 35 млрд грн. Якщо будемо бачити, що потреби більші, то суму збільшуватимемо", - зазначив міністр

За його словами, звернувшись до банківських установ, підприємства зможуть отримати нульову ставку на свої діючі кредити до 31 березня 2021 року. Умовою отримання такої підтримки від держави є збереження робочих місць.

"Перше – ми хочемо зберегти робочі місця. І друге – ми хочемо допомогти підприємцям пережити цей складний період падіння продажів, падіння виробництва і торгівлі", - сказав Петрашко.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів прийняв рішення щодо надання "кредитних канікул" для малого та мікробізнесу, що передбачають надання кредитів під 0%, з терміном погашення тіла кредита через рік, основна умова для підприємців - збереження не менше 80% робочих місць.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

кредит Мінекономіки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прем'єр анонсував кредити для бізнесу під 0%, з погашенням через рік: які умови 15 квітня 2020, 20:03
Два державних банки долучились до програми "Теплі кредити" 15 квітня 2020, 17:53
Уряд розширив "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 мільйонів 15 квітня 2020, 13:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!