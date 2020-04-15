Прем'єр анонсував кредити для бізнесу під 0%, з погашенням через рік: які умови

Кабінет міністрів анонсував "кредитні канікули" для малого та мікробізнесу, що передбачають надання кредитів під 0%, з терміном погашення тіла кредита через рік, основна умова для підприємців - збереження не менше 80% робочих місць.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду

"Мінекономіки та Мінфін запропонували ряд програм по кредитній підтримці малого та -мікро бізнесу, які будуть полягати у видачі нових кредитів, так і рефінансуванню діючих кредитів з нульовою ставкою та погашенням тіла кредита через рік, фактично - це так звані кредитні канікули", - повідомляє Шмигаль.

За словам прем’єра інструментом втілення ініціативи стане програма "Доступні кредити 5-7-9%".

"Сьогодні ці відсотки не актуальні, оскільки практично ми будемо пропонувати нульову ставку кредитування по рефінансованим кредитам, які вже є. А також видавати нові кредити, як для поповнення оборотних коштів, так і на інвестиційні цілі

Основна умова - збереження не менше 80% робочих місць в малому та мікробізнесу", - резюмує Шмигаль.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн.

Уряд разом із НБУ та банками доопрацьовують державну програму "Доступні кредити 5-7-9%", щоб розширити її дію на той бізнес, який вже має кредити.

Економічна правда