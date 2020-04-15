Прем'єр анонсував кредити для бізнесу під 0%, з погашенням через рік: які умови
Кабінет міністрів анонсував "кредитні канікули" для малого та мікробізнесу, що передбачають надання кредитів під 0%, з терміном погашення тіла кредита через рік, основна умова для підприємців - збереження не менше 80% робочих місць.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду
"Мінекономіки та Мінфін запропонували ряд програм по кредитній підтримці малого та -мікро бізнесу, які будуть полягати у видачі нових кредитів, так і рефінансуванню діючих кредитів з нульовою ставкою та погашенням тіла кредита через рік, фактично - це так звані кредитні канікули", - повідомляє Шмигаль.
За словам прем’єра інструментом втілення ініціативи стане програма "Доступні кредити 5-7-9%".
"Сьогодні ці відсотки не актуальні, оскільки практично ми будемо пропонувати нульову ставку кредитування по рефінансованим кредитам, які вже є. А також видавати нові кредити, як для поповнення оборотних коштів, так і на інвестиційні цілі
Основна умова - збереження не менше 80% робочих місць в малому та мікробізнесу", - резюмує Шмигаль.
Нагадуємо:
Кабінет міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн.
Уряд разом із НБУ та банками доопрацьовують державну програму "Доступні кредити 5-7-9%", щоб розширити її дію на той бізнес, який вже має кредити.
Читайте також: Як "доступні кредити 5-7-9%" виявились недоступними для нового бізнесу: експеримент ЕП
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua