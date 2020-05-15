"Райффайзен Банк Аваль" присоединяется к программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

"Райффайзен Банк Аваль" получил положительное решение совета Фонда развития предпринимательства на участие банка в программе Кабмина "Доступные кредиты 5-7-9%" и подписал соответствующее соглашение 14 мая.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что банк завершил внутренние подготовительные процедуры и в ближайшее время начнет работать с заемщиками в рамках этой программы.

"Программа направлена ​​на финансирование деятельности украинских предпринимателей и развитие инвестиционных проектов, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и стимулированию развития малого и среднего бизнеса.

Также программа предоставляет возможность получения финансовой поддержки представителям малого и среднего бизнеса для преодоления негативных последствий, обусловленных внедрением карантинных мероприятий для предотвращения распространения острой респираторной болезни Covid-19", - говорится в сообщении.

"Мы по-прежнему имеем приоритет финансирования малого и среднего бизнеса. В сегодняшних непростых условиях всесторонняя поддержка наших предпринимателей поможет успешно преодолеть последствия пандемии и содействовать восстановлению украинской экономики", - заявил глава правления банка Александр Писарук.

Напомним:

Размер кредитного портфеля по обновленной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" оценивается в 35 млрд грн - по оценке специалистов, такой размер средств смогут потенциально получить микро- и малые предприниматели.

Кабинет министров анонсировал "кредитные каникулы" для малого и микробизнеса, предусматривающие предоставление кредитов под 0%, со сроком погашения тела кредита через год, основное условие для предпринимателей - сохранение не менее 80% рабочих мест.

Экономическая правда