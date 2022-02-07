Кредитування та розвиток економіки: який зв’язок?

21 січня відбувся форум "2022 – час кредитувати". Захід організувала НАБУ спільно з НБУ для напрацювання ефективних алгоритмів відновлення активного кредитування.

На форумі керівники та ключові представники Національного банку, Офісу президента, банківської та бізнесової спільноти обговорили питання покращення ринку кредитування в Україні.

Чому кредитування – надважливе

Усе просто. Розвивається кредитування – розвивається економіка. Розвивається економіка – розвивається країна.

Ми переживаємо цікавий етап – відчутне прискорення кредитування у споживчому та бізнесовому сегментах. Зростання чистого кредитного портфеля банків набуло неабияких темпів – понад 40% за останні 12 місяців. Та чи достатні темпи цього зростання? Чи великий його потенціал за нинішніх умов?

Ділюся ключовими тезами форуму.

Програми підтримки

Фінансування малого та середнього бізнесу – пріоритет. Для малого та середнього бізнесу активно працює програма "Доступні кредити 5-7-9%", яка продемонструвала свою ефективність для економіки, підприємств і ринку праці.

До 29 листопада у програмі брали участь 34 банки, у межах програми укладено понад 27,6 тис кредитних договорів на 73,5 млрд грн. З урахуванням передбачених програмою обмежень і стану розвитку українського бізнесу це чимало.

Але ще є над чим працювати. Наприклад, планується запуск аналогічної програми для кластера машинобудування.

У 2022 році пріоритетним напрямом для держави залишається розвиток житлової іпотеки після багаторічної стагнації. Основна мета – збільшення в десятки разів обсягів іпотечного кредитування.

Інвестування в житлову нерухомість – важливий драйвер розвитку економіки в країні, адже воно створює попит на продукцію будівельної та інших суміжних галузей, прискорює зростання ВВП.

Водночас можливість у перспективі отримати власне житло сприятиме вирішенню надважливого завдання: стимулювати людей жити і працювати в Україні.

Іпотека – не єдиний інструмент, але його ефективне використання – один з найдієвіших способів отримати позитивні результати в загальноекономічному масштабі.

У січні-березні 2022 року стартує держпрограма з іпотекою під 5%, яку анонсував президент. Скористатися нею зможуть усі, хто отримує офіційні доходи. Програма також передбачає кредити під 5% на інші цілі – купівлю електромобіля, здобуття освіти або зміну професії.

Серед іншого планується масштабне перезавантаження Української фінансової житлової компанії як одного з головних драйверів іпотечного кредитування.

Захист прав кредиторів

Програми підтримки – лише допоміжний інструмент. Для сталого розвитку і тривалого економічного ефекту необхідні структурні зміни. Розгляньмо це на прикладі іпотечного кредитування.

Зараз ринок іпотеки обмежений колом "преміальних" позичальників з наднизьким ризиком неповернення кредиту. Запуск програм дешевої іпотеки відкриє ринок для людей з меншими або менш стабільними доходами.

Досвід попередніх років підказує, що за будь-яких несприятливих обставин чимало позичальників ухиляються від виконання своїх зобов’язань.

При цьому законодавство та чинна судова практика сприяють позичальникам, ефективно блокуючи дії кредиторів з реалізації своїх прав на предмет іпотеки.

Повноцінно розкрити потенціал ринку іпотечного кредитування й водночас вберегтися від системних ризиків у майбутньому можливо шляхом комплексного оновлення профільного законодавства та формування практики за прикладом розвинених країн.

Доступ кредиторів до держреєстрів

Одним з критичних для розвитку кредитування напрямів є доступ кредиторів до даних державних реєстрів. Це питання постійно у фокусі уваги банківської спільноти, можемо навіть відзначити певний прогрес у частині окремих реєстрів.

Та навіть якщо доступ організований в автоматичному чи напівавтоматичному режимах, кожен реєстр потребує окремої інтеграції. Це значно ускладнює та здорожчує роботу з реєстрами для банків.

Аби вирішити цю проблему, необхідно узгодити на рівні держави єдині підходи до роботи з реєстрами та підключення до них або реалізувати більш амбітну ідею – доступ до комплексу даних з різних реєстрів за принципом "єдиного вікна".

Вирішення проблематики NPL

2021 рік є ще одним роком динамічного скорочення поганих портфелів у банках, чим можемо пишатися.

1 грудня 2021 року рівень непрацюючих кредитів знизився до 30,7% порівняно із 48,4% на початку 2020 року. Наша мета – до кінця 2024 року вийти з показником не більше 10%.

Серед іншого підтримуємо виважену політику інфляційного таргетування, яку провадить НБУ. Сутність цього режиму полягає в публічному оголошенні кількісних цілей з інфляції та зобов’язанні регулятора досягати цих цілей упродовж середньострокового періоду.

За допомогою облікової ставки та інших монетарних інструментів НБУ впливає на умови, за якими банки укладають угоди на грошовому ринку, і таким чином – на вартість короткострокових кредитних коштів.

У підсумку за допомогою зміни облікової ставки Нацбанк опосередковано впливає на ВВП та інфляцію.

Співпраця з МВФ

Важливо виконувати зобов’язання в межах меморандуму з МВФ. Це запорука продовження низки структурних реформ, створення базису для сталого розвитку та збереження фінансової стабільності.

Загальний обсяг фінансування, передбачений затвердженою у 2020 році програмою stand-by, становить близько 5 млрд дол. З них 2,8 млрд дол отримано у 2020-2021 роках, 2,2 млрд дол – залишок, який Україна зможе отримати до завершення програми за виконання її умов.

Головні критерії для продовження співпраці такі: наявність незалежних від місцевих еліт антикорупційних органів з адекватними повноваженнями, наявність механізмів якісного оновлення суддівського корпусу та наявність законодавства, здатного забезпечити стійке правове підґрунтя для попередніх пунктів.

Підвищення якості правосуддя

Необхідно покращити правосуддя у сфері фінансових спорів. Це правильний шлях до належного захисту прав кредиторів, стимулювання кредитування й організації справедливих взаємин "позичальник – кредитор".

Для реалізації всього зазначеного необхідна готовність регулятора, уряду, Офісу президента, банківської та бізнесової спільноти до плідної співпраці, що принесе розвиток кредитування, а з ним – розвиток економіки та країни загалом.

Наразі маємо ефективну взаємодію з усіма учасниками і раді, що НАБУ є майданчиком для розвитку цієї співпраці.