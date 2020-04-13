Мінфін третій тиждень підряд відмовляється від розміщення облігацій внутрішньої держпозики

Міністерство фінансів за результатами проведених консультацій із первинними дилерами вчергове відмовилося від проведення 14 квітня аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої держпозики.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Зважаючи на волатильність на ринках капіталу і після консультацій із первинними дилерами ми ухвалили рішення про те, що аукціони з розміщення ОВДП поки що не проводяться", - прокоментували у міністерстві ситуацію агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Мінфін наголосив, що сформував достатній запас фінансової ліквідності для того, щоб комфортно пройти період несприятливої кон'юнктури на внутрішньому ринку капіталу, своєчасно і в повному обсязі виконуючи свої фінансові зобов'язання.

"Обмежуючи пропозицію на первинному ринку ОВДП, ми спостерігаємо активізацію вторинного ринку державних облігацій. Водночас ширина спреду на вторинному ринку не дає достовірної інформації про цінові рівні", - зазначили у міністерстві.

"Щойно ситуація на ринку стабілізується, Мінфін відновить первинне розміщення ОВДП", - наголошують у відомстві.

Останні аукціони з розміщення гривневих ОВДП Мінфін провів 3 березня, валютних - 24 березня. Два попередніх тижні відомство також відмовлялося від продажу будь-яких облігацій.

Повідомляється, що за час відсутності первинних аукціонів із розміщення гривневих ОВДП, ставку на яких Мінфін тримав на рівні до 10% річних, їхня дохідність на вторинному ринку сильно зросла. За кривою дохідності на сайті Нацбанку, за паперами до року вона становить 17-18% річних, один-два роки - трохи вище ніж 18% із поступовим зниженням до 14% за семирічними паперами.

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